Afrika'nın Yapay Zeka Geleceği: Nijerya'da Konferans Gerçekleşti

Nijerya'da Yapay Zeka Konferansı Yapıldı

Nijerya'nın Lagos kentinde 2024 Pan-Afrika Yapay Zeka Konferansı, kıtanın 30 farklı ülkesinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak yapılmakta olup Afrika'nın geleceği için heyecan verici tartışmalara sahne oldu.

Teknoloji Liderleri Bir Araya Geldi

Konferansa katılan teknoloji liderleri, akademisyenler, politikacılar ve girişimciler, yapay zekanın potansiyelini ve karşılaştığı zorlukları masaya yatırdı. Katılımcılar, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılması konusundaki fırsatları değerlendirecek şekilde bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Tijani'den Önemli Açıklamalar

Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Bosun Tijani, konferansın açılışında yaptığı konuşmada dijital dönüşüm sürecinin "kapsayıcı, eşitlikçi ve insan odaklı" olmasının önemine dikkat çekti. Nijerya'nın yapay zeka girişimlerine fon sağlama çabalarını da vurgulayarak, "Yapay zekayı kolektif yararımıza kullanabilmemiz için yaklaşımımızda bilinçli ve işbirlikçi olmalıyız" dedi.