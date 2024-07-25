Afrika Yeşil Ekonomisi 2030'da 3 Milyondan Fazla İstihdam Yaratacak

Afrika'nın Geleceği: Yeşil Ekonomi ve İstihdam Fırsatları

Afrika'nın geleceğinde yeşil ekonomi önemli bir yer tutuyor. Afrika Finansal Sektör Derinleşmesi (FSD) ve Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Afrika'nın yeşil ekonomisi 2030 yılına kadar 3 milyondan fazla doğrudan istihdam imkanı sunacak.

Yeşil Kalkınma Tahmini Raporu

Rapor, “Afrika'da Yeşil Kalkınma Tahmini” adıyla dün Nairobi'de yayımlandı. Araştırmada, Afrika'da sürdürülebilir kalkınma ile birlikte milyonlarca yeni iş gücünün oluşabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, tüm nüfusun ilk kez istikrarlı bir ücretlendirme, sosyal güvenlik ve vergilendirme sistemine dahil olacağı öngörülüyor.

Yeni İstihdam Alanları

Rapor, 2030 yılı itibarıyla Afrika genelinde yeşil ekonomi kapsamında 3,3 milyon yeni iş imkanının doğacağına ve bu işlerin çoğunluğunun güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörlerinde olacağına dikkat çekiyor.

Paydaşlardan Ortak Bir Anlayış Gerekiyor

FSD Afrika CEO'su Mark Napier, Afrika'da istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için sektörler arası bir çaba olduğunu, ancak paydaşların yeşil ekonomi işlerinin nasıl gelişeceği konusunda ortak bir anlayıştan yoksun olduklarını belirtti. Napier, "Bu rapor, yeşil ekonomi işlerinin gerçekleştirilmesi için yatırım yapmamız gereken alanlar hakkında pratik bir kılavuz sunacak" diye ekledi.

Kilit Ülkeler ve Sektörler

Raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Nijerya ve Güney Afrika gibi ülkelerin yenilenebilir enerji, e-mobilite, tarım, inşaat ve imalat gibi sektörlerde önemli rol oynayacağı öngörülüyor. Beş yıl içinde kıtanın yeni istihdam alanlarının %5'inin sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji sektörlerinde oluşması bekleniyor.