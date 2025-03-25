Afrikalı 5 Eski Lider, KDC Çatışmalarına Arabulucu Olarak Atandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Çatışmalara Çözüm Arayışı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki devam eden çatışmalara çözüm bulmak amacıyla 5 eski Afrika liderinden oluşan genişletilmiş bir arabuluculuk ekibi kurulmuştur.

Toplantı ve Atamalar

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) tarafından düzenlenen sanal toplantıya, Nijerya'nın eski Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, Kenya'nın eski Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Kgalema Motlanthe, Orta Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Catherine Samba Panza ve Etiyopya'nın eski Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde katıldı. Bu liderler, KDC’deki çatışmalar için arabulucu olarak atanmıştır.

Açıklamada, arabulucuların belirlenmesinde cinsiyet eşitliği, bölgesel temsiliyet ve dil çeşitliliği gibi unsurlara dikkat edildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, 7 gün içinde bir bilgilendirme toplantısı yapılacağı kaydedilmiştir.

KDC'deki Çatışmaların Arka Planı

KDC’de, 23 Mart Hareketi (M23) adı verilen isyancı grup, yılbaşından bu yana devam eden saldırılarla Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu ve Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmiştir. Bu çatışmalar sonucunda, yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden olmuştur ve 7 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Birleşmiş Milletler, KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddetmektedir. KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009’da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkan bu grup, zamanla M23 olarak anılmaya başlanmıştır. M23 büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.