Afrikalı Liderler, KDC İçin Tanzanya’da Zirve Gerçekleştirdi

Afrikalı Liderler Tanzanya'da KDC Gündemiyle Toplandı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi ülkelerin liderleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) gündemiyle Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde bir araya geldi. Zirve, isyancı gruplar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların ele alındığı önemli bir platform oldu.

Ateşkes Çağrısı

Toplantıya başkanlık eden SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik Organı dönem başkanlığını yürüten Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açılış konuşmasında KDC'nin doğusunda süren şiddetin sadece Kongo'yu değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurguladı. Hassan, "Bu zirve, barış ve güvenlik için kararlı adımlar atılmasını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Çatışma Ve Sığınmacı Krizi

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalardan ötürü yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden olmuştur. Birleşmiş Milletler (BM), Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirmiştir. M23 isimli grup, bölgede birçok köy ve kasabayı kontrolü altına alarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmiştir.

M23 ve Çatışmaların Seyri

M23, geçtiğimiz günlerde bir ateşkes ilan etmesine karşın KDC hükümeti, bu durumu "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olarak nitelendirerek çatışmaların devam ettiğini duyurdu. BM ve KDC, M23'ü desteklemekle suçladıkları Ruanda ise iddiaları reddetmektedir.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri arasında 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.