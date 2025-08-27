DOLAR
Afrin'de Binlerce Aile Evlerine Dönmenin Sevincini Yaşıyor

Afrin’e yaklaşık 20 bin ailenin, yani 60 binden fazla kişinin dönüşü sürüyor; komite mülkiyet sorunlarını çözüyor, geri dönenler evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:14
AHMET KARAAHMET/ÖMER KOPARAN - Suriye’nin kuzeyindeki Afrin'de, terör örgütü PKK/YPG'nin 7 yılı aşkın süredir evlerine dönmelerine izin vermediği aileler, yıllardır süren belirsizlik ve zorlukların ardından memleketlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geri dönüşlerin boyutu

Afrin Bölgesi İdaresi Siyasi İşler ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ferhat Horto, yaklaşık 20 bin ailenin, yani 60 bini aşkın kişinin Afrin’e geri döndüğünü açıkladı. Horto, dönüşlerin yalnızca şehir merkezleri ve ilçelerle sınırlı kalmadığını, bazı ailelerin daha önce yaşadıkları köylere de döndüğünü vurguladı.

Horto, Afrin’deki evlerin çoğunun savaşta zarar görmediğini, ancak Cinderes bölgesindeki bazı evlerin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilendiğini belirtti.

Mülkiyet ve komite çalışmaları

Afrin’de mülkiyet haklarının güvence altına alınması amacıyla özel bir ekonomik komite oluşturuldu. Horto, komitenin özel mülklerde yaşanan sorunları bakanlıklarla koordineli şekilde çözmeye çalıştığını ve kamuya ait mülklerin düzenli olarak kayıt altına alındığını ifade etti.

Evleri olmayan veya el konulan kişiler için komitenin devrede olduğunu söyleyen Horto, "Komite tüm belediyelerdeki ofisleri aracılığıyla başvuruları alıyor ve mülkiyeti kanıtlayan belgeleri inceliyor. Ardından evde yaşayan kişiye uyarı gönderiliyor." dedi.

Dönüş grupları ve güvenlik

Horto, Afrin’e dönen aileleri iki gruba ayırdı: Bir grup, Halep, Şam veya Lazkiye'de yaşayan Afrinliler olup zeytin hasadı ve sabun yapımı gibi dönemlerde Afrin’e dönüyor; diğer grup ise turizm ve dinlenme amacıyla gelenler. Afrin’de güvenlik açısından herhangi bir sorun olmadığını aktaran Horto, komitenin ev iadesi sürecini titizlikle takip ettiğini ekledi.

Geri dönenlerin kişisel hikayeleri

Uzun süre köyünden uzak kalan 55 yaşındaki Sabah Abdurrahman, bahçesindeki serada yeniden ekim-dikim yaptığını söyledi. Abdurrahman, evlerinden uzak kaldıkları dönemlerde sürekli ağladığını ve evine dönmeyi istediğini belirterek, "Geçimimiz çok zor, hayatımızı zar zor sürdürüyoruz. Defalarca 'Bırakın istediklerini yapsınlar, yeter ki ben evime döneyim' dedim. Nihayet döndüğümde hem sevindim hem de hüzünlendim." diye konuştu.

Fide yetiştiriciliği ve zeytin üretimi ile geçimini sağladığını söyleyen Abdurrahman, "Hamdolsun artık toprağımızdayız, evimizdeyiz. Herkes kendi evine dönmeli, toprağına kavuşmalı." ifadelerini kullandı.

Afrin'in Kafar Safra köyünden Beşir Hasso ise PKK'nın işgal ettiği dönemlerde zorlu günler geçirdiklerini anlattı. Beşir, PKK/YPG'nin Afrin'de halkı korkuttuğunu belirterek, "Oradaydık, bizi kabul etmiyorlardı, geliyorduk ama bırakmıyorlardı." dedi.

