Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afrin'de Bomba Yüklü Motosikletle Terör Saldırısı

Afrin'de gerçekleşen terör saldırısında patlayan motosiklet iki sivilin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:26
Afrin'de Bomba Yüklü Motosikletle Terör Saldırısı

Afrin'de Terör Saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yerleştirilen bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucunda iki sivil yaralandı. Patlama, Afrin ilçe merkezinde, yoğun insan trafiğinin olduğu bir caddede meydana geldi.

Patlama Sonrası Durum

İlk belirlemelere göre, patlamada yaralanan iki kişi çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Ayrıca, olayın ardından meydana gelen patlama nedeniyle çevredeki yapılar da hasar aldı. Olay yerine intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırının arkasında terör örgütü YPG/PKK'nın olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK'nın Saldırıları

Hatırlanacağı üzere, terör örgütü YPG/PKK, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini kontrol altına almış durumda ve sıklıkla Afrin, Azez, Bab, ve Cerablus gibi stratejik noktaları hedef almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!