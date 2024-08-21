Afrin'de Bomba Yüklü Motosikletle Terör Saldırısı

Afrin'de Terör Saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yerleştirilen bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucunda iki sivil yaralandı. Patlama, Afrin ilçe merkezinde, yoğun insan trafiğinin olduğu bir caddede meydana geldi.

Patlama Sonrası Durum

İlk belirlemelere göre, patlamada yaralanan iki kişi çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Ayrıca, olayın ardından meydana gelen patlama nedeniyle çevredeki yapılar da hasar aldı. Olay yerine intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırının arkasında terör örgütü YPG/PKK'nın olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK'nın Saldırıları

Hatırlanacağı üzere, terör örgütü YPG/PKK, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini kontrol altına almış durumda ve sıklıkla Afrin, Azez, Bab, ve Cerablus gibi stratejik noktaları hedef almaktadır.