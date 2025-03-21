Afrin'de Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlamaları

Afrin'in Basuta bölgesinde, Nevruz Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Geleneksel kıyafetlerle yapılan etkinlikler, kardeşlik ve barış mesajlarıyla dolu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:01
Afrin'de Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlamaları

Afrin'de Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlamaları

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde, baharın gelişi ve dostluğun sembolü olan Nevruz Bayramı kutlamaları devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin başta olmak üzere pek çok bölgede bu gösterişli bayram coşkuyla kutlanmakta.

Traditionel kıyafetlerini giyen halk, meydanlarda halay çekti ve müzik eşliğinde eğlenceler düzenledi. Kutlamalara katılan Zinar Mıho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nevruzun uzun yıllar boyunca baskı altında kutlanamadığını belirtti. Mıho, “Bugün, 56 yılın ardından ilk kez özgürce nevruzu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte bayramımızı gizlice ve zor koşullar altında kutlamak zorunda kalıyorduk. Ancak bugün, özgürlüğün ve eşitliğin tadına varıyoruz.” dedi.

Şu anki atmosferin barış dolu olduğuna dikkat çeken Mıho, “Biz Kürtler, Araplar, Türkmenler ve bölgede yaşayan tüm halklarla hiçbir ayrım gözetmeden bir arada yaşıyoruz. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız ve her şeyin ortağıyız.” ifadelerini kullandı.

Barışın Bayramı Nevruz

Kutlamalara katılan Murad Sino, özgürlüğün ve barışın bayramı nevruzu coşkuyla karşıladıklarını dile getirdi. Sino, “Geleneksel Kürt folklorik kıyafetlerimizi giyerek bu özel günü coşkuyla karşılıyoruz. Nevruz, bizim için bir düğün gibi kutlanan, çok özel bir gün.” şeklinde konuştu.

Nevruz’a özel şarkılar seslendirerek kutlamalara renk katan Yara Süleyman, “Her yıl Nevruz'da şarkılar söylemek benim için büyük bir mutluluk. Bu yıl da sahneye çıkarak Nevruz’un ruhunu yansıtan şarkılar söyledim.” dedi. Süleyman, büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylemenin harika bir duygu olduğunu da kaydetti.

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