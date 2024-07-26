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Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti

Ünlü yazar ve şair Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti. Cenaze detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:25
Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti

Afşar Timuçin'in Vefatı

Ünlü yazar ve şair Afşar Timuçin, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Timuçin'in vefatı, edebiyat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Cenaze Töreni Hakkında Bilgi

Hayal Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birlikte çalışma imkanına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

Yazarın cenaze namazı, 28 Temmuz Pazar günü öğle vakti Ataköy Ömer Duruk Camisi'nde kılındıktan sonra, Zincirlikuyu aile mezarlığına defnedilecektir.

Edebi Kariyeri ve Eserleri

Bulut Yayınları'ndan alınan bilgiye göre, Timuçin; "Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz", "Gece Gelen Eski Dost" ve "Denizli Pencere" gibi eserleriyle tanınmıştır. PEN şiir ödülü sahibi olan yazar, 1939 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir.

Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başlayan Timuçin, 1967'de Kanada'ya giderek Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1970 yılında ise İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını alarak edebiyat camiasında yerini sağlamlaştırdı.

1968-1970 yılları arasında Fransızca eğitimi veren Timuçin, 1981 yılında doçent, 1992 yılında ise profesör unvanını aldı. Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı yapan Timuçin, 2006 yılında emekliye ayrılmıştır. Şiirleri, Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergilerinde yayımlanmıştır.

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