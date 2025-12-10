Afşin'de Kendini Ateşe Veren Nuh Mercimek'in Belediye Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Afşin'de Belediye Önünde Kendini Yakan Şahısın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayın kronolojisi ve güvenlik kayıtları

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi’nde meydana geldi. Aracı ile belediye önüne gelen 5 çocuk babası Nuh Mercimek (45), cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Darbedildiğini iddia ettikten sonra üzerine yanıcı madde döken Nuh Mercimek (45) kendisini ateşe verdi.

Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen Mercimek’in vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra Şanlıurfa’ya sevk edilen Mercimek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kamera kayıtlarında neler görüldü?

Mercimek’in kendisini yakmadan yaklaşık 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne geldiği öğrenildi. Mercimek’in görüşmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye özel kalem müdürü ile beraber odaya giren Mercimek’in sinirlenerek kendisini yere attığı; daha sonra belediye özel kalem müdürünün Mercimek’e su ikram ettiği ve güvenlik görevlisinin ise kolonya verdiği görüldü.

Görüntülerin devamında Mercimek’in masaya vurduğu ve daha sonra odada bulunan bir kişinin Nuh Mercimek’e vurduğu anlar da yer aldı. Kaydın sonunda ise kalabalığın odadan ayrıldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve kameraya yansıyan bu görüntüler, yaşananların aydınlatılmasında önemli bir delil niteliği taşıyor.

