Afşin'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş Afşin'de 46 D 0810 plakalı otomobilin çarptığı Nuray Bekiroğlu, Afşin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 22:46
Kaza Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu (45) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 0810 plakalı otomobil, Afşin Bey Caddesi'nde Bekiroğlu'na çarptı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere karşın Bekiroğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma ekiplerce sürdürülüyor.

