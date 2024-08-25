Afyonkarahisar, 12 Ülkeden Genç Mutfak Profesyonellerini Ağırladı

Afyonkarahisar'da Uluslararası Mutfak Eğitimi

Afyonkarahisar, gastronomi alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 ülkeden gelen genç mutfak profesyonelleri, şehrin eşsiz yöresel lezzetlerini deneyimledi ve Gastronomi Müzesi'ni ziyaret etti.

Gastronomi ve İşbirliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yolları işbirliği ile düzenlenen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı, Almanya, Azerbaycan, Fas, İran, Kosova, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Umman, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençleri bir araya getirdi.

Eğitim ve Deneyim

Katılımcılar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde düzenlenen atölyelerde, akademisyenlerin rehberliğinde yöresel yemekleri öğrendi ve uygulamalı deneyim kazandı.

Lezzet Keşfi

Gastronomi Müzesi'nde yapılan gezilerde, katılımcılar, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli lezzetlerini inceledi ve bu lezzetlerin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgi aldı.

Program sorumlusundan Nurullah Yavaş, etkinlik hakkında; "İki gündür mutfak temalı atölyeler ve geziler yapıyoruz. Katılımcılar, Türk mutfağının değerli hazinelerini tanıma fırsatı buluyor." şeklinde bilgi verdi.

Katılımcıların Görüşleri

Kosova'dan gelen Lavdrim Simnica, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini yakından deneme fırsatı bulduğu için oldukça memnun olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet'in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu" programı kapsamında Afyonkarahisar'a gelen mutfak profesyonelleri, şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, Gastronomi Müzesi'ni gezdi.