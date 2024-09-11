DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 0,04%
ALTIN
2.742,5 0,38%
BITCOIN
1.898.105,02 3,14%

Afyonkarahisar, BAE Seyahat Acenteleri ile Turizm Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'da TÜRSAB ve termal otelciler BAE'li seyahat acenteleri yöneticileriyle turizmi geliştirmek üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:55
Afyonkarahisar, BAE Seyahat Acenteleri ile Turizm Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'da BAE Seyahat Acenteleri ile Buluştular

Afyonkarahisar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve yerel termal otel temsilcilerinin ev sahipliğinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acenteleri yöneticileri ile önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

İş Birliği ve Tanıtım için Bir Araya Geldiler

Afyonkarahisar Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, BAE'li turizm profesyonelleri iki günlük bir gezi ile şehri keşfetti.

Vali Yardımcısı'nın Açıklamaları

Görüşmelerin yapıldığı oteldeki toplantıda Vali Yardımcısı Ali Uysal, BAE'den gelen misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve katılımcılara teşekkürü bir borç bildi.

Uysal, şunları söyledi: "Anadolu toprakları, Türkiye, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesinin buluşma noktasıdır. Eşsiz coğrafyamızla Araplarla olan tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Sizler şehirimizi gezdiniz, görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz."

Afyonkarahisar'ın Turizm Potansiyeli

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, şehrin turizm olanaklarını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel de, seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin turizmin gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Sunumlar ve Görüşmeler

TGA tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumunun ardından TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, BAE'den gelen seyahat acenteleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel...

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel...

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel...

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Açıklaması
4
Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 Yolcu Sayısında Rekor Kırdı
5
Gazze'de 341 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 84'e Ulaştı
6
Katar'dan Uluslararası Topluma Cesaretli Olma Çağrısı
7
Hindistan'daki Arakanlı Müslümanların Serbest Bırakılması İçin Acil Çağrı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor