Afyonkarahisar, BAE Seyahat Acenteleri ile Turizm Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'da BAE Seyahat Acenteleri ile Buluştular

Afyonkarahisar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve yerel termal otel temsilcilerinin ev sahipliğinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acenteleri yöneticileri ile önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

İş Birliği ve Tanıtım için Bir Araya Geldiler

Afyonkarahisar Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, BAE'li turizm profesyonelleri iki günlük bir gezi ile şehri keşfetti.

Vali Yardımcısı'nın Açıklamaları

Görüşmelerin yapıldığı oteldeki toplantıda Vali Yardımcısı Ali Uysal, BAE'den gelen misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve katılımcılara teşekkürü bir borç bildi.

Uysal, şunları söyledi: "Anadolu toprakları, Türkiye, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesinin buluşma noktasıdır. Eşsiz coğrafyamızla Araplarla olan tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Sizler şehirimizi gezdiniz, görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz."

Afyonkarahisar'ın Turizm Potansiyeli

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, şehrin turizm olanaklarını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel de, seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin turizmin gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Sunumlar ve Görüşmeler

TGA tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumunun ardından TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, BAE'den gelen seyahat acenteleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.