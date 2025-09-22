Afyonkarahisar Başmakçı'da Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı; 3'ü adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:03
Başmakçı'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen deliller ve yargı süreci netleşti

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin tefecilik suçuna karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve operasyon düzenledi.

Ekiplerin belirlediği 3 adres ve 2 iş yerine yaptığı aramalarda, 3 senet, 2 kuru sıkı tabanca ve bir alacak listesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, belirlenen 3 adres ve 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 3 senet, 2 kuru sıkı tabanca ve bir alacak listesi ele geçirdi.

