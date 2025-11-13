Afyonkarahisar Cezaevinde 'Tuzlu Ayran' İddiası: 44 Yaşındaki Mahkum Öldü

Olayın ayrıntıları

Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen olayda, 44 yaşındaki mahkum Nahit Çakıroğlu sabah erken saatlerde rahatsızlandı. Cezaevinde cezasını tamamlamaya 5 ay kalan Çakıroğlu, kolunun uyuştuğunu ve kalbinde ağrı hissettiğini belirterek diğer mahkumlardan yardım istedi.

Mahkumların yönetime bildirmesi üzerine 25 Ekim 2025 günü 112 Acil Servis çağrıldı. İddialara göre olay yerine gelen ilk sağlık ekibi, müdahale etmek yerine Çakıroğlu'na "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" tavsiyesinde bulunup kurumu terk etti. Bir süre sonra fenalaşan Çakıroğlu için tekrar ambulans çağrıldı; gelen ikinci ekip tarafından hastaneye kaldırılan Çakıroğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi ve daha sonra hayatını kaybetti.

Ailenin tepkisi

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan eşi Birsen Çakıroğlu, eşinin ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek, sağlık görevlileri ve infaz koruma memurlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Çakıroğlu, eşinin hastalandığı sabahın anlatımında ilk ekibin tavsiyesinin ardından eşinin bayıldığını; infaz koruma memurlarının ise "Yemekten sonra ilgileniriz" dediğini öne sürdü.

Eşinin ranzasında cansız bedeniyle karşılaşan mahkumların durumu yetkililere bildirdiğini ve yönetimin yeniden ambulans çağırdığını söyleyen Birsen Çakıroğlu, ambulansla hastaneye götürülürken sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika kalp masajı uyguladığını, hastanedeki doktorların ise beyninde yoğun hasar oluştuğunu belirttiğini aktardı. Olayda sorumluların adalet önüne çıkarılmasını isteyen Birsen Çakıroğlu, 5 çocuğuyla kaldığını ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Soruşturma

Ailenin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli; Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise idari soruşturma başlatıldı. Aile üyeleri, soruşturmanın "taksirle ölüme neden olma ve "görevi kötüye kullanma, ihmal" suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, iddiaya göre olay yerinden "tuzlu ayran iç" diyerek ayrılan sağlık görevlileri B.E.K., E.C., A.O.Ç. hakkında idari soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmaların sonuçları kamuoyuna açıklanana kadar süreç takip ediliyor.

