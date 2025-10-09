Afyonkarahisar: CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem Hakkında Soruşturma

Vali'den açıklama

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ile birlikte kentteki asayiş ve güvenlik konularına dair gazetecilere bilgi verdi.

Bir gazetecinin, 'Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?' şeklindeki sorusuna Yiğitbaşı, 'Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz.' yanıtını verdi.

Güvenlik ve operasyon verileri

Yiğitbaşı, kentin bir aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesinde ayrıntılı bilgi vererek, 2 bin 195 uygulama görevi icra edildiğini belirtti. Araması bulunan 229 şüpheli yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yakalama oranında %15 artış olduğu bildirildi. Düğün ve eğlence gibi etkinliklerde havaya ateş ettiği tespit edilen 75 şüpheli'ye de işlem yapıldı, 55 silaha el konuldu ve şüphelilere 396 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan açıklama

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel ve ulusal basında paylaşılan görüntülere dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: 'Söz konusu CHP'li belediye meclisi üyesinin bu parayı kimden ve hangi amaçla aldığı, talimatı kimden ya da kimlerden aldığı, kamuoyunun merak ettiği önemli sorular olarak karşımızdadır.'

Açıklamada ayrıca, iddialarda adı geçen kişinin Afyonkarahisar Belediyesi İmar Komisyonu üyesi olduğuna işaret edilerek, 'Görüntülerde çantayla alınan para "Afyonkarahisar Belediyesinde imar işleri böyle mi yürütülüyor?" sorusunu akıllara getirmektedir. Kamuoyunun vicdanı adına bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz.' denildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol (solda) ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya (sağda) ile kentteki bir aylık asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.