Afyonkarahisar'da 112 bin m² çelik ağla kaya düşmesi engellendi

AFAD'ın Büyükkalecik projesiyle ev, okul ve sosyal tesislerin bulunduğu alanda 112 bin m² çelik ağla kaya düşmesi önlendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:57
AFAD, Büyükkalecik'te riskli bölgeyi güvenli alana dönüştürdü

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen proje kapsamında, ev, okul ve sosyal tesislerin bulunduğu alanda dağdan gelebilecek kaya düşmesi önlendi.

AFAD İl Müdürü Ali Altındal, merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde, okul, sosyal tesisler ve yaklaşık 40 hanenin bulunduğu bölgede projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Altındal, proje kapsamında 112 bin metrekarelik çelik ağ örüldüğünü anlatarak, "Büyük bir alan çelik ağ ile örüldü. Vatandaşları güvenli bölgede tutmuş olduk." dedi.

Büyükkalecik Belediye Başkanı Abdullah Çelik ise, "Artık hem vatandaşlar hem de okulda eğitim öğretim faaliyetini yürüten öğrenciler ve öğretmenler daha güvenli ortamlarda olacak." diye konuştu.

