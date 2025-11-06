Afyonkarahisar'da 127 Anne ve Anne Adayına Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
Gömü beldesinde jandarma tarafından seminer düzenlendi
Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, anne ve anne adaylarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirdi.
Edinilen bilgilere göre eğitim çalışması Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesinde yapıldı. Bölgedeki etkinlikte jandarma tarafından katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gömü beldesinde 127 vatandaşa ' En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Uygulaması ' konularında eğitim semineri icra edildiği ifade edildi.
