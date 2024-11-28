DOLAR
34,63 0,04%
EURO
36,61 -0,08%
ALTIN
2.941,64 -0,14%
BITCOIN
3.297.913,23 1,12%

Afyonkarahisar'da 14 Yaşındaki Sürücünün Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da 14 yaşındaki sürücünün neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı, hayat tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:59
Afyonkarahisar'da 14 Yaşındaki Sürücünün Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü 6 Kişiyi Yaraladı

Afyonkarahisar'da meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, A.S. (69) yönetimindeki 03 ET 588 plakalı otomobilin, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda M.Ç. (14) tarafından kullanılan 03 VL 289 plakalı araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Kaza sırasında hem sürücüler hem de araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ve B.M.Ç (9) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin inceleme başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine...

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine...

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 1 Ton 200 Kilogram Son Kullanma Tarihli Tavuk Eti Ele Geçirildi
2
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak
5
Düzce'de Aile Dört Mevsim Çilek Yetiştiriyor
6
Tuzla Sahilinde İki Ceset Bulundu: Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor
7
Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!