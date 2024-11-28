Afyonkarahisar'da 14 Yaşındaki Sürücünün Karıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü 6 Kişiyi Yaraladı

Afyonkarahisar'da meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, A.S. (69) yönetimindeki 03 ET 588 plakalı otomobilin, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda M.Ç. (14) tarafından kullanılan 03 VL 289 plakalı araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Kaza sırasında hem sürücüler hem de araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ve B.M.Ç (9) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin inceleme başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.