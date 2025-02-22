Afyonkarahisar'da 3. KaravanFest Coşkuyla Başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 3. KaravanFest'te kamp ateşi yakıldı, etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:39
Afyonkarahisar'da 3. KaravanFest Coşkuyla Başladı

Afyonkarahisar'da 3. KaravanFest'in Ateşi Yakıldı

Afyonkarahisar'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen KaravanFest'in kamp ateşi, coşkuyla yakıldı. Festival, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda gerçekleşti.

Türkiye Genelinden 150 Karavancı Katıldı

Yaklaşık 150 karavancı, Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılım sağladı. Organizasyon çerçevesinde gün boyunca sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.

Kamp ateşi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar tarafından yakıldı. Akülke, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın spor turizminde her türlü organizasyona ev sahipliği yapabileceğini vurguladı.

Dinamik Yapısıyla Afyonkarahisar

Akülke, KaravanFest'in ilerleyen yıllarda bir karavan fuarına dönüşebileceğini ifade ederek, "Bugün burada eksi 8-9 derece hava sıcaklığı var. Ancak buna rağmen çok sayıda karavan ve konsere gelen izleyici mevcut. Bu da, Afyonkarahisar'ın dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Gelecek dönemde birçok organizasyona ev sahipliği yapacak." dedi.

Katılımcıların Gözlemleri

Festivale İzmir'den katılan Gürol Demirutku, soğuk havaya rağmen organizasyonun kalitesini belirtirken, Ramazan Öz iki karavanla geldikleri festivali keyifle geçirdiklerini aktardı. Bekir Sıtkı ise karavan tutkusunun altını çizerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Zakkum Grubu Konser Verdi

Festivalin renkli anlarından biri de Zakkum grubunun konseriydi. Eğlenceli atmosferin hâkim olduğu KaravanFest, yarın sona erecek.

Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest'in kamp ateşi yakıldı. Afyonkarahisar Motor Sporları...

Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest'in kamp ateşi yakıldı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda düzenlenen festivale, Türkiye genelinden yaklaşık 150 karavancı katıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest'in kamp ateşi yakıldı. Afyonkarahisar Motor Sporları...

Afyonkarahisar'da düzenlenen "3. KaravanFest'in kamp ateşi yakıldı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda düzenlenen festivale, Türkiye genelinden yaklaşık 150 karavancı katıldı.

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