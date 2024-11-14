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Afyonkarahisar'da 3 Yaşındaki İbrahim Mevlüt'e Kalp Nakli: Bağışçı Aileye Minnet

Afyonkarahisar'da 3 yaşındaki İbrahim Mevlüt Tunç'a bağışlanan kalp, hem sağlık hem de dostluk getirdi. Bağışçı aileyle güzel bir bağ kurdular.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:20
Afyonkarahisar'da 3 Yaşındaki İbrahim Mevlüt'e Kalp Nakli: Bağışçı Aileye Minnet

Afyonkarahisar'da Kalp Nakli ile Hayata Tutunan İbrahim Mevlüt

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir bebeğin bağışlanan kalbi, 3 yaşındaki İbrahim Mevlüt Tunç'un sağlıkla atan kalbine dönüştü. İbrahim Mevlüt, kalp piliyle yaşarken, yaklaşık üç ay önce yapılan başarılı nakille hayata yeniden tutundu.

İbrahim Mevlüt'ün Zorlu Mücadelesi

Nuray (34) ve Ali Tunç'un (36) 3 yıl önce dünyaya gelen dördüncü çocukları İbrahim Mevlüt'e, doğduktan kısa süre sonra kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Kalbi 1,5 yaşında duran İbrahim Mevlüt'e acil müdahale sonrası kalp pili takıldı.

Bağışçı Aile ile Kurulan Güzel Dostluk

İbrahim Mevlüt, üç ay önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bir bebeğin kalbi nakledildi. Bunun üzerine çocuk babası Ali Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşadıkları zorlu sürecin mutlu bir şekilde sona erdiğini belirtti. Bağışçı aileye olan şükranlarını dile getirerek, "Aramızda güzel bir dostluk başlayacak," dedi.

İbrahim Mevlüt ve Bağışçı Aile

Ali Tunç, bağışçı babasıyla duygu dolu bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve bu süreçte kendi evlatlarının sağlık durumu için umut dolu olduklarını ifade etti. Tunç, "İbrahim Mevlüt iyi oldukça bizim de evladımız iyiymiş gibi sevineceğiz. Onları kendi ailemiz gibi görüyoruz," sözlerini ekledi.

Ailenin Zorlu Süreci ve Destekler

İbrahim'in annesi Nuray Tunç, aile olarak mali ve manevi zorluklarla mücadele ettiklerini aktardı. Afyonkarahisar Valiliği’nin desteklerinden de bahseden Tunç, "Devletimize başvurduk, yanımızda durdular. Evladımızın kalp nakli yapılmasıyla bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattık," dedi.

Valilikten Organ Bağışının Temel Önemi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tunç ailesini ziyaret ederek organ bağışının önemine vurgu yaptı. Yiğitbaşı, "Bu kalp nakli ile İbrahim Mevlüt'ün iyileşme süreci bizi çok mutlu etti. Türkiye'de organ bağışını teşvik etmeyi gerekli görüyoruz," şeklinde konuştu.

Bu başarı hikayesi, organ bağışının hayati önemini bir kez daha gözler önüne sererken, İbrahim Mevlüt ve aileleri arasındaki bağların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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