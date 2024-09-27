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Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Turizm Festivali Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gastro Afyon Festivali'nde konuştu ve kadın kooperatiflerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:24
Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Turizm Festivali Açıldı

Afyonkarahisar'daki Festivalde Kadınlara Destek vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin açılışında yer aldı. Göktaş, "Bugün ülkemizin dört bir yanında kadın kooperatifleriyle kadınların ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Dünyanın En Uzun Lokumu Rekoru

Bakan Göktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da gerçekleşen kortej yürüyüşüne katıldı. Burada, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği ile lokum esnafının destekleriyle, 100'e yakın ustanın katılımıyla yapımı başlatılan dünyanın en uzun lokumunun startını verdiklerini belirtti. Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, 114.70 metrelik lokumun resmen tescillendiğini açıkladı.

Kültürel Miras ve Gastronomi

Festivalde konuşan Bakan Göktaş, gastronominin turizm üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Gastronomi turizmi ile yerel kültürle derin bir bağ kurma fırsatı buluyoruz. Bu festivalde yüzyıllardır aktarılan kültürel değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz," dedi. Afyonkarahisar'ın, 2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, kadınların bu süreçte aktif roller üstlendiğini vurguladı.

Tebrik Mesajları ve Vali'nin Konuşması

Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve diğer protokol üyeleri de birer konuşma yaparak festivale katılan herkesi tebrik etti. Göktaş, festival alanında stantları gezerek, katılımcılarla bir araya geldi. Festival boyunca çeşitli workshoplar, atölye uygulamaları ve konserler düzenlenecek.

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