Afyonkarahisar'da 'Afyon Bereketi: Haşhaş' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile kentin termal bölgesinde düzenlendi.

Vali Yiğitbaşı: Haşhaş, Bölgenin Kimliği

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın kültürel ve gastronomik mirasının eşsiz zenginliğine dikkat çekerek, haşhaşın bölgenin toprağı, doğası ve kültürüyle derin bir bağ kurduğunu vurguladı.

Yiğitbaşı, "Haşhaş, yalnızca mutfağımızda yer alan bir ürün olmanın ötesinde, bizim için bir geçmişin, geleneğin, yaşam biçiminin ve bereketin sembolüdür. Bu etkinlikte Afyonkarahisar mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıtarak, bu kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Panel ve Ürün Tanıtımları

Etkinlikte Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de birer konuşma yaparak etkinliğin önemine değindiler.

Konuşmaların ardından "Anadolu'da Haşhaş ve Afyonkarahisar Mutfağı" konulu bir panel düzenlendi. Katılımcılar, haşhaşlı ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek, bölgenin gastronomik zenginliklerini deneyimlediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği düzenlendi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programa katıldı. Etkinlikte, haşhaşlı ürünler tanıtıldı, kurulan stantlar ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği düzenlendi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programa katıldı. Etkinlikte, haşhaşlı ürünler tanıtıldı, kurulan stantlar ziyaret edildi.