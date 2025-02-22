Afyonkarahisar'da 'Afyon Bereketi: Haşhaş' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Afyon Bereketi: Haşhaş' etkinliği, gastronomik mirası tanıttı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:41
Afyonkarahisar'da 'Afyon Bereketi: Haşhaş' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da 'Afyon Bereketi: Haşhaş' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile kentin termal bölgesinde düzenlendi.

Vali Yiğitbaşı: Haşhaş, Bölgenin Kimliği

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın kültürel ve gastronomik mirasının eşsiz zenginliğine dikkat çekerek, haşhaşın bölgenin toprağı, doğası ve kültürüyle derin bir bağ kurduğunu vurguladı.

Yiğitbaşı, "Haşhaş, yalnızca mutfağımızda yer alan bir ürün olmanın ötesinde, bizim için bir geçmişin, geleneğin, yaşam biçiminin ve bereketin sembolüdür. Bu etkinlikte Afyonkarahisar mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıtarak, bu kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Panel ve Ürün Tanıtımları

Etkinlikte Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de birer konuşma yaparak etkinliğin önemine değindiler.

Konuşmaların ardından "Anadolu'da Haşhaş ve Afyonkarahisar Mutfağı" konulu bir panel düzenlendi. Katılımcılar, haşhaşlı ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek, bölgenin gastronomik zenginliklerini deneyimlediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği düzenlendi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programa katıldı. Etkinlikte, haşhaşlı ürünler tanıtıldı, kurulan stantlar ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında "Afyon Bereketi: Haşhaş" etkinliği düzenlendi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, programa katıldı. Etkinlikte, haşhaşlı ürünler tanıtıldı, kurulan stantlar ziyaret edildi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
2
Edirne Sarayı'nda İhyalar Hızla Devam Ediyor: Selimiye Camisi 200 Yıl Sonra İzleniyor
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
4
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini 2000. Güne Taşıdı
5
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
6
Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi
7
Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!