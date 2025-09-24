Afyonkarahisar'da anne, kızı için glütensiz restoran ve market açtı

Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı Şebnem için Afyonkarahisar'da glütensiz restoran ve market açtı; üretim, kargo ve satış noktalarıyla hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:41
Afyonkarahisar'da anne, kızı için glütensiz restoran ve market açtı

Afyonkarahisar'da anne glütensiz restoran ve market açtı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı için çalıştığı işinden ayrıldı ve glütensiz ürünler sunan restoran ve market açtı.

Yaklaşık 20 yıl Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki dinlenme tesisinde yöneticilik yapan Çakmak, sekiz yıl önce dünyaya gelen kızı Şebnem'in 2024'te çölyak teşhisi konmasının ardından glütensiz beslenme üzerine araştırmalar yapmaya başladı.

İşletme, üretim ve hizmet ağı

Çakmak, eşinin desteğiyle önce glütensiz bir market, ardından restoran-kafe açtı. Her iki işletmede 10 kişiyi istihdam eden Çakmak, Afyonkarahisar ve çevre illerdeki çölyak hastalarına hizmet veriyor. Ürünler il dışına kargoyla gönderiliyor ve bazı illerde satış noktaları bulunuyor.

"Yaptığımız ürünlerden yüzde yüz emin olmamız lazım. Ürünlerimizin tadına da Şebnem bakıyor, bize yol gösterici oluyor. O aslında bizim bir bakıma laboratuvarımız gibi. Çok sayıda glütensiz gıda üretiyoruz. Glütensiz ekmek, lavaş, tatlılar ve çeşitli kafeterya ürünleri hazırlıyoruz. İl dışına kargoyla gönderim yapıyoruz. Bazı illerde satış noktalarımız var."

Kızının onayı ve günlük yaşam

Şebnem Çakmak da restorandaki gıda ürünlerini annesinin hazırladığını, ancak hepsinin tadına kendisinin bakarak onay verdiğini söyledi. Şebnem, "Okula da annemin yaptığı bisküvi ve krakerleri götürüyorum. İkram ettiğim arkadaşlarım da tadına bakınca beğeniyor."

Afyonkarahisar'da yaşayan Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı için çalıştığı iş yerinden...

Afyonkarahisar'da yaşayan Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı için çalıştığı iş yerinden ayrılarak, glütensiz lezzetlerin satışa sunulduğu restoran ve market açtı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı için çalıştığı iş yerinden...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anket: ABD'lilerin 4'te 3'ü Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak etmiyor
2
Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi
3
Şara: İsrail'le Anlaşma Bölge Barışını Güçlendirir
4
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Suriye Komutanı Alsaud ile Görüştü
5
Van-İran Sınırında Güvenlik Duvarının 204 Kilometresi Tamamlandı
6
Patnos'ta 17 yaşındaki Berat Aslan, çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
7
Afyonkarahisar'da anne, kızı için glütensiz restoran ve market açtı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası