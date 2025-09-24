Afyonkarahisar'da anne, kızı için glütensiz restoran ve market açtı

Afyonkarahisar'da anne glütensiz restoran ve market açtı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Remziye Umut Çakmak, çölyak hastası kızı için çalıştığı işinden ayrıldı ve glütensiz ürünler sunan restoran ve market açtı.

Yaklaşık 20 yıl Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki dinlenme tesisinde yöneticilik yapan Çakmak, sekiz yıl önce dünyaya gelen kızı Şebnem'in 2024'te çölyak teşhisi konmasının ardından glütensiz beslenme üzerine araştırmalar yapmaya başladı.

İşletme, üretim ve hizmet ağı

Çakmak, eşinin desteğiyle önce glütensiz bir market, ardından restoran-kafe açtı. Her iki işletmede 10 kişiyi istihdam eden Çakmak, Afyonkarahisar ve çevre illerdeki çölyak hastalarına hizmet veriyor. Ürünler il dışına kargoyla gönderiliyor ve bazı illerde satış noktaları bulunuyor.

"Yaptığımız ürünlerden yüzde yüz emin olmamız lazım. Ürünlerimizin tadına da Şebnem bakıyor, bize yol gösterici oluyor. O aslında bizim bir bakıma laboratuvarımız gibi. Çok sayıda glütensiz gıda üretiyoruz. Glütensiz ekmek, lavaş, tatlılar ve çeşitli kafeterya ürünleri hazırlıyoruz. İl dışına kargoyla gönderim yapıyoruz. Bazı illerde satış noktalarımız var."

Kızının onayı ve günlük yaşam

Şebnem Çakmak da restorandaki gıda ürünlerini annesinin hazırladığını, ancak hepsinin tadına kendisinin bakarak onay verdiğini söyledi. Şebnem, "Okula da annemin yaptığı bisküvi ve krakerleri götürüyorum. İkram ettiğim arkadaşlarım da tadına bakınca beğeniyor."

