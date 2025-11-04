Afyonkarahisar'da Aracın Arka Kapısına Gizlenen 11 kilo 500 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da kent girişinde durdurulan araçta arka kapısının döşemesine gizlenmiş 11 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu; şüpheli A.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:46
Operasyon ayrıntıları

Afyonkarahisar’da polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, otomobilin arka kapısının döşemesinin içerisine zulalanmış 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon şehir merkezinde gerçekleştirildi. Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçtaki şahısların şüpheli hareketleri üzerine ekipler, eğitimli narkotik köpekleri ile otomobilde arama yaptı.

Köpeklerin tepki verdiği noktada aracın arka kapısının döşemesini söken ekipler, poşetler içerisinde zulalanmış uyuşturucu maddeyi buldu. Ele geçirilen maddenin 11 kilo 500 gram olduğu öğrenildi.

Gözaltı ve tutuklama

Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

