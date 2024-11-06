Afyonkarahisar'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, son bir ayda kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin detayları paylaştı. Yiğitbaşı, toplam bin 856 asayiş olayının yaşandığını ve bu olayların yüzde 92'sinin aydınlatıldığını belirtti.

Asayiş Çalışmaları ve Yangın Olayları

10 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarına dair bilgi veren Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü'nde meydana gelen yangınlar hakkında da konuştu. "Eber Gölü'nü yakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerimizi artırdık," dedi.

Suç Oranlarındaki Azalma

Vali Yiğitbaşı, geçen yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda, özellikle evden, iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarında %36'lık bir azalma gerçekleştiğini duyurdu. "Meydana gelen olayların %90'ı aydınlatılmıştır," ifadesini kullandı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede 89 olaya müdahale edildiğini söyleyen Yiğitbaşı, bu çerçevede 123 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığını ve bunlardan 22'sinin tutuklandığını belirtti. "‘En İyi Narkotik Polis Anne’ etkinlikleri kapsamında 31 etkinlik düzenlenmiş ve 4.895 vatandaşa bilgilendirme yapılmıştır," dedi.

Vali Yiğitbaşı, ayrıca kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında 36 olayda 44 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il genelinde asayiş ve huzurun temini noktasında 10 ekim 6 kasım tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il genelinde asayiş ve huzurun temini noktasında 10 ekim 6 kasım tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.