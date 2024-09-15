Afyonkarahisar'da Başarıların Kutlandığı Ödül Gecesi

Afyonkarahisar'da, uluslararası şampiyonalarda derece elde eden sporcular ödüllendirildi. Vali Yiğitbaşı başarıları kutladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:44
Afyonkarahisar'da Başarıların Kutlandığı Ödül Gecesi

Afyonkarahisar'da Spor Başarılarının Ödüllendirilmesi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ödül alan Taşoluk Güreş Kulübü sporcuları için özel bir ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül Töreni Detayları

Ödül töreni ilçeye bağlı Taşoluk Belediye Başkanlığı tarafından organize edildi ve yerel bir düğün salonunda yapıldı.

Vali Yiğitbaşı'ndan Destek Mesajı

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu başarılar, emeğin ve azmin sembolüdür. Sporcularımız, inançlarıyla her zaman daha iyiye gidebilirler." dedi.

Yiğitbaşı, konuşmasının devamında, "Tarih boyunca milletler zor dönemlerden geçebilir; ancak bu mücadeleci ruh, sporcumuzun ve ailelerimizin yanındayız" diye ekledi.

Sporculara Ödülleri Takdim Edildi

Konuşmaların ardından, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarından derece elde eden toplam 18 sporcuya plaket ve ödülleri verildi.

Katılımcılar

Ödül gecesine MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve sporcuların aileleri katıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

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