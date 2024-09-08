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Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 3 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada bir polis memuru da dahil 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:20
Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 3 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga Olayı

Afyonkarahisar'da Dörtyol Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı kavga, bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın detaylarına göre, taraflar arasında önceden mevcut bir husumet bulunuyordu.

Olayın Gelişimi

İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) ile D.A, E.A. ve B.U. arasında bir tartışma baş gösterdi. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce, müdahalede bulunan polis memuru E.Ö. de yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, yaralanan polis memuru E.Ö. hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Zanlıların Gözaltına Alınması

Polis, olayla ilgili araştırma başlatarak kavgaya karışan D.A, E.A. ve B.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Şüpheli üç kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli süreçle ilgili gelişmeler takip edilecek.

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