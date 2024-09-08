Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: Bir Polis Memuru da Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen bıçaklı kavgada, bir polis memuru da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:47
Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: Bir Polis Memuru da Yaralandı

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga!

Afyonkarahisar'da Dörtyol Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, olay yerine müdahale eden bir polis memurunun da dahil olduğu toplam 3 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kavga, D.A., E.A. ve B.U. ile önceden husumetli oldukları belirtilen İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) arasında başladı. Başlangıçta bir tartışma ile başlayan olay, daha sonrasında kavgaya dönüştü.

Müdahalede Yaralanma

Kavga sırasında, İ.A. ve kardeşi A.A.'nın yanı sıra araya giren polis memuru E.Ö. de bıçakla yaralandı. Olay yerini ihbar eden vatandaşların bildiriminin ardından, sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.A.'nın hayati tehlikesi olduğu bildiriliyor. Diğer yaralıların sağlık durumları ise stabil. Ayrıca, olayda yaralanan polis memuru E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Polis ekipleri, kavgaya karışan D.A., E.A. ve B.U.'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!