Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: Bir Polis Memuru da Yaralandı

Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga!

Afyonkarahisar'da Dörtyol Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada, olay yerine müdahale eden bir polis memurunun da dahil olduğu toplam 3 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kavga, D.A., E.A. ve B.U. ile önceden husumetli oldukları belirtilen İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) arasında başladı. Başlangıçta bir tartışma ile başlayan olay, daha sonrasında kavgaya dönüştü.

Müdahalede Yaralanma

Kavga sırasında, İ.A. ve kardeşi A.A.'nın yanı sıra araya giren polis memuru E.Ö. de bıçakla yaralandı. Olay yerini ihbar eden vatandaşların bildiriminin ardından, sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.A.'nın hayati tehlikesi olduğu bildiriliyor. Diğer yaralıların sağlık durumları ise stabil. Ayrıca, olayda yaralanan polis memuru E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Polis ekipleri, kavgaya karışan D.A., E.A. ve B.U.'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.