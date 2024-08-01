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Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisinde İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'daki biyogaz tesisinde gazdan etkilenen işçi Hamit Ulu, hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi İscehisar'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:08
Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisinde İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trajik İş Kazası

Afyonkarahisar'da bulunan bir biyogaz işletmesindeki olayda, gazdan etkilenen işçilerden biri hayatını kaybetti. Olay, Küme Evler Mevkisi'ndeki biyogaz tesisinde meydana geldi.

İşçi Hamit Ulu'nun Hayatını Kaybetmesi

30 Temmuz tarihi itibarıyla atık depolama alanında çalışırken gazdan etkilenen işçilerden 42 yaşındaki Hamit Ulu, sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Ulu'nun cenazesi, hastane işlemlerinin ardından İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyü'ne getirildi. Cenaze, mezarlık önünde öğle namazının ardından defnedildi.

Gözaltında Olayın Sebepleri Araştırılıyor

Hamit Ulu'nun da aralarında bulunduğu 5 işçi, olayın yaşandığı günden sonra hastaneye kaldırılmıştı. Olayın nedenleri ve güvenlik tedbirleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Hamit...

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Hamit Ulu'nun (42) cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyüne getirildi. Cenaze, mezarlık önünde öğle vakti kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Hamit...

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Hamit Ulu'nun (42) cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyüne getirildi. Cenaze, mezarlık önünde öğle vakti kılınan namazın ardından burada defnedildi.

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