Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. Yılında Zafer Bayramı Fener Alayı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Bayramı Fener Alayı, kent merkezinde coşkulu anlara sahne oldu.

Yürüyüşün başlangıcı ve eşlik eden birlikler

Etkinlik, Kurtuluş Caddesinden başladı. Fener alayına 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşlik etti ve katılımcılar ellerindeki bayraklar ve meşalelerle yürüdü.

Protokol ve halkın katılımı

Yürüyüşe Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili Bedir Deveci, il protokolü ve çok sayıda genç katıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde Anıtpark'a kadar yürüdü.

Gösterinin simgesi: 100 metrelik bayrak

Tören boyunca görevli ekip tarafından taşınan 100 metrelik Türk Bayrağı, etkinliğin en dikkat çeken ve gurur verici unsurlarından biri oldu.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi. Kurtuluş Caddesi'nden 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a kadar yürüdü.