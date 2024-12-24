Afyonkarahisar'da Cemevi ve Alevi Dernekleriyle Toplantı Yapıldı

Afyonkarahisar'da Cemevi ve Alevi Dernekleriyle Önemli Toplantı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Uysal, Türkiye'de Aleviler, Sünniler ve farklı etnik grupların bir arada yaşadığını vurgulayarak, “Valilik olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

Ersin, 81 ildeki tüm cemevlerini ziyaret ettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin Türkiye’nin huzuru, birliği ve refahı olduğunu söyledi. Ersin, amaçlarının toplumsal dayanışma sağlamak ve ihtiyaçların hızlıca karşılanması olduğunu ifade etti.

Ersin: “İşlemlerimizi belirli bir sistemle gerçekleştiriyoruz. Her yerde olmaya gayret ediyoruz” diyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin çevresindeki güvenlik tehditlerine de değinen Ersin, “Milli birliğe geçmişe nazaran çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullanarak, bu toplantıların Aleviliğin daha iyi bir noktaya taşınması için yapıldığını belirtti.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Afyonkarahisar’daki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal (sağda) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin (sağ 2), kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal (sağda) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin (sağ 2), kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.