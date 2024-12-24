DOLAR
35,25 0%
EURO
36,72 -0,17%
ALTIN
2.963,97 -0,29%
BITCOIN
3.324.149,9 -0,91%

Afyonkarahisar'da Cemevi ve Alevi Dernekleriyle Toplantı Yapıldı

Afyonkarahisar'da Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, cemevi ve Alevi dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:53
Afyonkarahisar'da Cemevi ve Alevi Dernekleriyle Toplantı Yapıldı

Afyonkarahisar'da Cemevi ve Alevi Dernekleriyle Önemli Toplantı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Uysal, Türkiye'de Aleviler, Sünniler ve farklı etnik grupların bir arada yaşadığını vurgulayarak, “Valilik olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

Ersin, 81 ildeki tüm cemevlerini ziyaret ettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin Türkiye’nin huzuru, birliği ve refahı olduğunu söyledi. Ersin, amaçlarının toplumsal dayanışma sağlamak ve ihtiyaçların hızlıca karşılanması olduğunu ifade etti.

Ersin: “İşlemlerimizi belirli bir sistemle gerçekleştiriyoruz. Her yerde olmaya gayret ediyoruz” diyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin çevresindeki güvenlik tehditlerine de değinen Ersin, “Milli birliğe geçmişe nazaran çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullanarak, bu toplantıların Aleviliğin daha iyi bir noktaya taşınması için yapıldığını belirtti.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Afyonkarahisar’daki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal (sağda) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin...

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal (sağda) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin (sağ 2), kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal (sağda) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin...

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal (sağda) ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin (sağ 2), kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti
4
Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu
5
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
7
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!