Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, 5 Kasım tarihinde S.A. isimli 62 yaşındaki bir kişinin kamyonetinde silahla öldürülmesi sonrası, jandarma olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Şüphelinin Tespiti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.'nın cinayetinin işlendiği yer ile Çepni köyü-Hocalar arasında 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken meydana geldiğini belirledi. Yapılan araştırmalarda, cinayetin şüphelisinin S.A'nın husumetlisi olduğu tespit edilen T.E. olduğu ortaya çıktı.

İtiraf ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan T.E., jandarmadaki ifadesinde, 28 yıl önce S.A.'nın kendisinin babasını öldürdüğünü, bu nedenle intikam amacıyla cinayeti işlediğini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından T.E., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.