Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu

Afyonkarahisar'da yürütülen operasyon neticesinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin Başarılı Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit edilip yakalanması için titiz bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda, örgütün sözde hakim konumunda faaliyet gösterdiği belirlenen bir yabancı uyruklu kişi, operasyon sırasında yakalandı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bu gelişme, bölgede güvenlik önlemlerinin arttırılmasına yardımcı olacak.