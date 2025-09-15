Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:13
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon ve Bulgular

Yapılan çalışma sonucu, örgüte yakın iletişim programları içinde yer aldığı belirlenen bir yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İncelemelerde ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmının şüphelinin eşine ait olduğu saptandı. Bu gelişme üzerine şüphelinin yabancı uyruklu eşi de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sahte Kimlik ve İşlemler

Şüphelilerin kendilerine sahte kimlik temin ettikleri belirlendi. Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

