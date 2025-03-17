Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapılan DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı ve sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:22
Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan bu şüphelilerin, geçmiş dönemde terör örgütleri ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından, söz konusu şüpheliler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına...

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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