Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan bu şüphelilerin, geçmiş dönemde terör örgütleri ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından, söz konusu şüpheliler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.