Afyonkarahisar'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Kaza Detayları
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.T., (82) idaresindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil, Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Müdahale ve Tahliye
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.