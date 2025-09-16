Afyonkarahisar'da Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Emirdağ yakınlarındaki Daydalı köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil devrildi; sürücü dahil 4 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:07
Kaza Detayları

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.T., (82) idaresindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil, Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

