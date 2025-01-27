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Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza: Trafik Güvenliği Tehlikede

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:45
Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza: Trafik Güvenliği Tehlikede

Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drift yapan bir sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kusura Köy Meydanı'nda park halinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sürücü Tespit Edildi

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, drift yapan sürücünün kimliği belirlendi. Sürücüye uygulanan yüksek ceza, çevreyi rahatsız etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Sürücü Belgesine 60 Gün El Koyuldu

Jandarma ekipleri, drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulması kararını aldı. Ayrıca, drift yapılan otomobilin de 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edilmesine karar verildi.

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