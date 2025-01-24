Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 17 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar’da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da yapılan söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silah ile ateş açan 17 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Fethibey beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, bu tür etkinliklerde havaya ateş açan kişilere yönelik belirlenen 17 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 68 av tüfeği fişeği, 16 kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü ve 469 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yetkililer tarafından gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayın ciddiyeti ve toplum güvenliği açısından yürütülen incelemeler sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'da söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silahla ateş açan 17 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen 17 adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 68 av tüfeği fişeği, 16 kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü ve 469 tabanca fişeği ele geçirildi.