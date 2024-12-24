Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Çobanlar Bolvadin kara yolunda meydana gelen feci bir kazada karı koca hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Olay, R.T. idaresindeki 03 KS 437 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen S.E.M'nin kullandığı 03 AFS 115 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Kaza sonrası, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte T.M., Kezban Tektek (74) ve eşi Yılmaz Tektek (72) yaralandı. Yaralılar, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayat Kurtarılamadı

Hastaneye sevk edilen Tektek çifti, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.