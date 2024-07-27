Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tarlaya Devrilen Otomobil Kazası

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, tarlaya devrilen bir otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay, S.A. (73) yönetimindeki Z-776-KR plakalı yabancı otomobilin, Çapalı köyü Sancar Yaylası bölgesinde devrilmesi sonucu meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada, sürücü S.A. ile birlikte, otomobilde bulunan Ö.Ç. (45), H.A. (43), A.Ç. (41) ve E.T.A. (9) yaralandı. Kaza haberinin alınmasının ardından, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Hastanede Durumu İyi

Yaralılar, ambulanslarla Isparta Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı.