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Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Emirdağ'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:53
Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Yaşanan Trafik Kazası

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 73 yaşındaki M.A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay, Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkisinde yaşandı.

Kazanın Detayları

M.A. yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil, S.A. (37) tarafından kullanılan 1-WRH-131 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile A.Y. tarafından kullanılan 45 SH 461 plakalı otomobil de tarlaya devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, sürücü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ve araçlarda bulunan Y.Y. (25) ve S.S. (33) yaralandı. Olayın ardından durum bildirimi yapılarak, sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Cenazenin Durumu

Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından, M.A.'nın cenazesi hastanenin morguna teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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