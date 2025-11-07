Afyonkarahisar’da FETÖ’den Aranan E.Ç. Yakalandı
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
İncelemelerde E.Ç. isimli şahsın FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin aynı zamanda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da öğrenildi.
AFYONKARAHİSAR'DA FETTULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUCUNDAN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.