Afyonkarahisar’da FETÖ’den Aranan E.Ç. Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı; ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:11
Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İncelemelerde E.Ç. isimli şahsın FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin aynı zamanda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da öğrenildi.

