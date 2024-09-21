Afyonkarahisar'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ Üyesi Hükümlü Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da, FETÖ bağlamında hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde aranan mahkumların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye üye olmak suçuyla işlem yapılmış olan E.K., kent merkezinde yapılan operasyonda ele geçirildi.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

E.K., yakalandıktan sonra gerekli işlemler tamamlanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.