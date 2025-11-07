Afyonkarahisar'da FETÖ Operasyonu: 1 Kamu Görevlisi Dahil 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısları yakaladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonda, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde; örgütün sözde öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.C. ile örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve kamu personeli olarak görev yapan A.S.Z. isimli şahısların gözaltına alındığı belirlendi.

Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

