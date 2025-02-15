Afyonkarahisar'da Filistinli Göçüne Karşı Protesto Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Filistinlilere yönelik zorunlu göç planına karşı düzenlenen protesto, katılımcıların güçlü ifadeleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:08
Afyonkarahisar'da Filistinli Göçüne Karşı Protesto Düzenlendi

Afyonkarahisar'da, Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı büyük bir protesto düzenlendi. Zafer Meydanı'nda toplanan Milli İrade Platformu üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, yaptığı konuşmada, ABD ve batılı ülkelerin yaşanan zulümleri görmezden gelerek işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğünü belirtti. Arslan, devlete ve uluslararası kuruluşlara seslenerek, "İsrail'in, uluslararası hukuka uymaya zorlanması lazım. Bu bizim sorumluluğumuz." dedi.

Konuşmasının devamında, "Bütün Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü, insanlık onuru için bir sınavdır. Kapitalist, siyonist ve emperyalistlerin planları karşısında duracağız." ifadelerini kullandı.

Protestonun sonunda, katılımcılar dua ederek, Filistin'in özgürlüğü için toplu olarak desteklerini ifade etti.

Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

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