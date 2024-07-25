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Afyonkarahisar'da Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Afyonkarahisar'da çocuklar, Gazze saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:27
Afyonkarahisar'da Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Gazze Saldırılarına Tepki

Afyonkarahisar'da bir grup çocuk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmadı. Afyonkarahisar Kudüs Platformu öncülüğünde, İmaret Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklar Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Aileleriyle Birlikte Yürüyüş

Etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki pankartlarla birlikte Zafer Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı. Bu esnada İsrail aleyhine sloganlar attılar ve yaptıkları gösteriyle dikkat çektiler.

Çocukların Mesajı

Burada grup adına konuşan 12 yaşındaki İsmail Gölcük, "Biz burada oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için toplandık." diyerek anlamlı bir mesaj iletti. Gölcük, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi oyun zamanı. Bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, ümmetin tüm çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Unutmayın, bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var."

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