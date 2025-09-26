Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı: Bagajda Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bagajında düzensiz göçmen yakalanan sürücü İ.Ç, işlemlerinin ardından tutuklandı; göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:10
Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı İddiası: Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu bagajında düzensiz göçmen bulunan araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı ve zanlı tutuklandı.

Uygulama noktasında yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri denetimler kapsamında Afyonkarahisar-Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin bagaj kısmında 1 düzensiz göçmen tespit edildi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıya idari para cezası uygulandı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

