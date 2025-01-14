Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Emniyet, suçlularla mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:47
Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok!

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara karşı etkin bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Z. ve M.E. isimli zanlılar yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan 2 zanlı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini gösteriyor.

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