Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, sürücü Ö.K. (39) yönetimindeki 03 AEC 296 plakalı aracın Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Kaza sonrası, sürücü ile yanındaki yolcular S.B, E.Y.T, S.K, A.K. ve M.K. yaralandı. Olayın hemen ardından, bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve polis gönderildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza sonrası olay yerine ulaşan sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralıların durumunu kontrol ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.