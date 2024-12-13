Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, A.G. (41) yönetimindeki 26 RK 148 plakalı aracın, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Köroğlu Beli yakınlarında şarampole düşmesiyle gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada yaralananlar arasında; sürücü A.G. ile birlikte F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ve O.A.G. (14) yer alıyor. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.